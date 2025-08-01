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Ankara ve Konya için sağanak uyarısı

Ajans Haberleri
  • 01.08.2025 15:56
  • Giriş: 01.08.2025 15:56
  • Güncelleme: 01.08.2025 15:56
Kaynak: AA
Ankara ve Konya için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve Konya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde, güney ve batı kesimler başta olmak üzere Ankara ile Konya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışla birlikte, ani sel, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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