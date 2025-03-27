Ankara ve Tokat’ta işçiler iş bıraktı

Haber Merkezi

Ankara ve Tokat'ta işçiler iş bıraktı. Tokat’ta Doğuş ile YDA şirketlerinin yol şantiyesinde çalışan işçiler iş bıraktı. 120 işçi, “Yeni yıl zamlarının yapılmadığını” belirtti.

BirGün’e konuşan işçiler, “Doğuş-YDA ortaklığının Tokat Niksar yolu şantiyesinde çalışıyoruz. Şirket yetkilileri bizi oyalıyor” dedi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde de Natura Ovacık isimli bir konut ve rezidans projesinde çalışan yaklaşık 50 işçi iki aydır maaşlarını alamadıklarını belirtti.

İş bırakan işçiciler, “Maaşlarımızı vermiyorlar ve bizleri oyalıyorlar” diye tepki gösterdi.