Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentin ulaşım altyapısını güçlendirecek metro projeleri için yapım ihalesi sürecine geçmeye hazırlanıyor.

EGO Genel Müdürlüğü idaresinde yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam uzunluğu 44 kilometreyi aşan yeni raylı sistem hatlarının projeleri tamamlandı

HATLAR HANGİ GÜZERGAHLARI ETKİLİYOR

Bu kapsamda; M2 Koru–Yaşamkent–Bağlıca Uzatma Hattı (9,36 km), M5 Kızılay–Dikmen Hattı (15,25 km), M6 Çayyolu–Sincan Bağlantı Hattı (12,5 km) ve Dikimevi–Natoyolu Hattı (7,43 km) hatları devreye alınacak.

Projelerin öne çıkan başlıklarından biri, M2 hattının Koru’dan Yaşamkent ve Bağlıca’ya uzatılması. Yaklaşık 9,36 kilometrelik bu hat; Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi çevresini doğrudan metro ağına bağlayacak.

M6 bağlantı hattı ise Çayyolu ile Sincan arasında kesintisiz metro ulaşımı sağlayacak. Eryaman YHT istasyonuna da hizmet verecek şekilde projelendirilen hat şehir içi ve şehirler arası ulaşım entegrasyonu güçlenecek.

Başkent’in güney aksında hayata geçirilecek Kızılay–Dikmen hattı ise 11 istasyon ve 15 kilometreyi aşan uzunluğuyla dikkat çekiyor. Bu hat, Dikmen’den Kızılay’a kesintisiz ulaşım sağlayacak.

Toplamda 30’dan fazla istasyonun yer alacağı projelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onay süreçleri tamamlandı. M2 Koru–Yaşamkent–Bağlıca hattı yatırım programına alınırken, diğer hatlar için Cumhurbaşkanlığı onayı bekleniyor.