Ankara'ya bugün kar yağacak mı? 20 Mart 2025 Ankara'nın tüm ilçelerinin hava durumu

Mart ayının sonuna yaklaşırken Ankara'da kış etkisini göstermeye devam ediyor. 20 Mart 2025 perşembe günü başkentin tüm ilçelerinde hava çok bulutlu olacak ve hafif kar yağışı görülecek. Ankara'da yaşayanlar için detaylı hava durumu tahminini sizler için derledik.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Evet, Ankara'nın tüm ilçelerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar genellikle sıfırın üzerinde seyredecek ancak bazı ilçelerde 0°C'ye kadar düşecek. Bu nedenle yollarda buzlanma riski bulunuyor.

ANKARA VE TÜM İLÇELERİNİN 20 MART 2025 HAVA DURUMU

Ankara Merkez : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 5°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 5°C Akyurt : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 1°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 1°C Altındağ : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 4°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 4°C Ayaş : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 6°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 6°C Bala : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 1°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 1°C Beypazarı : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 8°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 8°C Çamlıdere : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 2°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 2°C Çankaya : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 3°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 3°C Çubuk : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 4°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 4°C Elmadağ : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 3°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 3°C Etimesgut : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 6°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 6°C Evren : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 1°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 1°C Gölbaşı : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 2°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 2°C Güdül : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 6°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 6°C Haymana : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 1°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 1°C Kalecik : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 6°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 6°C Kahramankazan : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 6°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 6°C Keçiören : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 4°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 4°C Kızılcahamam : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 1°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 1°C Mamak : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 4°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 4°C Nallıhan : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 7°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 7°C Polatlı : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 5°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 5°C Pursaklar : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 3°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 3°C Sincan : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 4°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 4°C Şereflikoçhisar : Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 0°C

: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 0°C Yenimahalle: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, 6°C

VATANDAŞLARA SOĞUK HAVA UYARISI

Hafif kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar kaygan olabilir. Sürücüler dikkatli olmalı.

Sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma bekleniyor. Sıcak giyinmeyi ihmal etmeyin.

Dışarı çıkacaklar, yağmurluk veya su geçirmez kış giysileri tercih etmeli.

Ankara'da Mart ayının sonuna doğru kış şartları etkisini sürdürüyor. Hafif kar yağışı ve soğuk hava tüm ilçelerde etkili olacak. Ankaralılar, hava durumunu dikkate alarak günlük planlarını yapmalı ve tedbirli olmalı.