Ankara'ya çağırılacaklar: CHP’de parti ile çelişen başkanlara uyarı

İçişleri Bakanlığı, geçen hafta kent uzlaşısı kapsamında yüzde 49 oy oranı ile seçilen CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atamasının ardından DEM Parti yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyum atadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarında kayyum atamalarını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Kayyum atamasının ardından Mardin'e giden Özel Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, "Mardin’in büyükşehir belediye başkanının kim olduğuna Erdoğan değil Mardinliler karar verir” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; CHP lideri Özgür Özel, parti meclisi toplantısında kurmaylarıyla “normalleşme” sürecinin nasıl devam edeceğini konuştu ve “Hiçbir zaman iktidarla uzlaşı içinde olmadık, niyetimiz de yok. Ama kapıları açık tutmaya devam edeceğiz. Mücadelemizi de en sert şekilde yapacağız” dedi.

Özel’in Esenyurt’a atanan kayyum sonrası parti görüşüyle çelişen açıklamalar yapan belediye başkanlarını da Ankara'ya çağırarak uyaracağı öğrenildi.

Kayyum atamasının ardından Esenyurt'ta yapılan mitinge Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı Burcu Köksal ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katılmamıştı.

Öte yandan; parti kayyum uygulamasına tepki olarak Meclis’te hem bütçe görüşmelerinde hem genel kurulda sert bir muhalefet yapmayı planlıyor. Geçen hafta 29 Ekim nedeniyle Meclis’teki grup toplantısını yapmayan Özel, kayyum tartışmalarının ardından bugün saat 13.30’da partisinin grup toplantısında konuşacak.