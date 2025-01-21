Ankara'ya kar geliyor! Ankara 5 günlük hava durumu (21-26 Ocak 2025)

Yağışlı hava yurdun güneybatı kesimlerine çekilirken, bu hafta için yağmur ve kar uyarıları da gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu hafta Ankara'ya kar yağması bekleniyor. Peki Ankara'ya kar hangi gün yağacak? Ankara'nın günlük ve 5 günlük hava tahmin raporları şöyle:

ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara'da bugün (21 Ocak 2025) puslu olacak. Sıcaklık en düşük -2, en yüksek 10 derece civarlarında seyredecek. Ankara'da bugün bir yağış beklenmiyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara'da yağışın çarşamba günü başlaması, cumartesi günü ise karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Ankara'nın 5 günlük hava tahmini şöyle