Ankara'ya kar geliyor! Ankara 5 günlük ve orta vadeli hava durumu

Başkentte hava sıcaklıkları değişken bir seyir izlerken, Ankara hava durumu ile ilgili tahminler yakından takip ediliyor. Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkisini sürdürürken, orta vadeli tahminlerde Ankara’ya kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Özellikle vatandaşların sıkça araştırdığı “Ankara’ya kar ne zaman yağacak?” ve “Ankara 5 günlük hava durumu nasıl?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Tarih Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 13 Şubat Cuma Yağmurlu 7 10 14 Şubat Cumartesi Yağmurlu 5 11 15 Şubat Pazar Parçalı Bulutlu 4 18 16 Şubat Pazartesi Yağmurlu 8 16 17 Şubat Salı Yağmurlu 7 13

ANKARA’DA ORTA VADELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava durumu tahminine göre 18 Şubat Çarşamba günü Ankara’da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışlı sistemin etkisiyle sıcaklıklarda düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Hafta boyunca yağmur şeklinde görülen yağışların, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Önümüzdeki günlerde Ankara’da yağışlı hava etkisini sürdürürken, sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor. Pazar günü kısa süreli sıcaklık artışı görülse de yeni haftada yeniden yağışlı sistemin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Orta vadeli tahminler, özellikle 18 Şubat itibarıyla kış koşullarının daha belirgin hissedileceğine işaret ediyor.

Ankara’ya kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji tahminlerine göre Ankara’da 18 Şubat Çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Ankara’da bu hafta hava nasıl olacak?

Hafta boyunca Ankara’da yağmurlu hava etkili olacak, pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Ankara’da sıcaklıklar düşecek mi?

Orta vadeli tahminlere göre önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda düşüş yaşanması bekleniyor.

Ankara 5 günlük hava durumu nasıl?

Ankara’da önümüzdeki 5 gün boyunca yağmurlu ve parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Ankara’da önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Orta vadeli tahminler ise başkentte kar ihtimalinin yeniden gündeme geldiğini gösteriyor. Güncel hava durumu tahminlerini takip etmek, özellikle ulaşım ve günlük planlama açısından önem taşıyor.