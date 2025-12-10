Ankara'ya kar geliyor! Kar yağışı ne zaman? Ankara 7 Günlük Hava Durumu (10-16 Aralık 2025 Güncel)

Ankara’da hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi ve özellikle hafta sonunda yağışların etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji’nin paylaştığı tabloya göre şehirde soğuk hava yeniden kendini gösterecek. Uzmanlar, sıcaklık değerlerinin mevsim normallerine yaklaşmasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

ANKARA’DA 10–14 ARALIK HAVA DURUMU

Bölgesel hava tahminlerine göre Ankara’da önümüzdeki 5 gün boyunca bulutlanma ve yağış dikkat çekiyor. Sıcaklıklar özellikle gece saatlerinde oldukça düşüyor.

Tarih Hadise En Düşük En Yüksek 10 Aralık Çarşamba Çok bulutlu 3°C 10°C 11 Aralık Perşembe Parçalı bulutlu 4°C 10°C 12 Aralık Cuma Yağış 1°C 8°C 13 Aralık Cumartesi Yağış 2°C 9°C 14 Aralık Pazar Yağış 2°C 9°C

ANKARA’YA KAR GELİYOR: METEOROLOJİ UYARDI

Uzun vadeli Türkiye geneli hava tahmin haritasına göre, Orta Anadolu’da hafta sonuna doğru yağışların belirginleştiği görülüyor. Ankara çevresinde sıcaklık değerlerinin gece saatlerinde 1–2°C seviyelerine kadar gerilemesi, yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimalini artırıyor. Cumartesi ve Pazar günleri yağışın kuvvetlenmesiyle birlikte Ankara’nın bazı noktalarında karla karışık yağmur etkili olabilir. 16 Aralık 2025 Salı günü ise Ankara'da kar yağışı bekleniyor.

Hangi gün daha soğuk?

10–11 Aralık’ta gündüz sıcaklıkları 10°C civarında seyredecek olsa da, 12 Aralık’tan sonra havanın 8–9°C’ye düşmesi ve gece değerlerinin 1–2°C’ye kadar gerilemesi bekleniyor. Bu nedenle özellikle hafta sonu sürücüler ve sabah erken saatlerde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

İŞTE ANKARA’DA BEKLENEN HAVA TRENDİ

Gündüz sıcaklıkları 8–10°C arasında

Gece sıcaklıkları 1–4°C arasında

Yağış ihtimali her gün var

Hafta sonunda karla karışık yağmur görülebilir

Ankara’da kar ne zaman yağacak?

Görsel tahminlere göre 13–14 Aralık günlerinde karla karışık yağmur ihtimali var. Özellikle yüksek bölgelerde kar ihtimali daha yüksek. Raporlara göre kar yağışı ise 16 Aralık 2025 Salı günü bekleniyor.

Ankara’da sıcaklıklar düşecek mi?

Evet. Gündüz değerleri 8–10°C aralığına, gece sıcaklıkları 1–2°C seviyelerine kadar geriliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yağış etkisini artıracak, bazı noktalarda karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerine göre Ankara’da 5 günlük hava durumu soğuk ve yağışlı bir seyir izliyor. Hafta sonunda kar ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşların özellikle gece ve sabah saatlerinde daha dikkatli olması öneriliyor. Önümüzdeki hafta sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor.