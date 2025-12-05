Ankara'ya Kar Mı Geliyor? | 6-10 Aralık Ankara 5 Günlük Hava Durumu

Ankara’da hava sıcaklıkları bir anda sert şekilde düşmeye başladı. Bu ani soğuma, akıllara “Ankara’ya kar geliyor mu?” sorusunu getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 6-10 Aralık tahminleri, hem yağış durumu hem de sıcaklıkların geçmiş yıllara kıyasla nasıl değiştiğini net biçimde ortaya koyuyor.

6-10 ARALIK ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Aşağıdaki tabloda, MGM tarafından açıklanan günlük hava tahminleri ile 1991-2020 dönemine ait gerçekleşen sıcaklık ortalamaları yan yana sunulmuştur.

Tarih Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 06 Aralık Cumartesi Yağmurlu 5 15 07 Aralık Pazar Yağmurlu 6 12 08 Aralık Pazartesi Yağmurlu 6 12 09 Aralık Salı Çok Bulutlu 3 13 10 Aralık Çarşamba Parçalı Bulutlu 2 9

ANKARA'YA KAR GELİYOR MU?

MGM’nin 6-10 Aralık tahminlerine göre Ankara’da hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşüyor. Özellikle 10 Aralık Çarşamba günü için tahmin edilen 2°C en düşük ve 9°C en yüksek sıcaklık değerleri, kentte kış etkisinin güçlendiğini gösteriyor.

Ancak yağışlı günlerde sıcaklıklar genellikle 5-6°C civarında seyrettiğinden yağışın biçimi yağmur olarak öngörülüyor. MGM verilerine göre bu tarihler arasında kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıkların sıfırın altına henüz düşmemesi ve yağış anlarında havanın görece ılık kalması, kar ihtimalini ortadan kaldırıyor.

GÜN GÜN DETAYLI TAHMİN

06 Aralık Cumartesi

Yağmurlu bir gün bekleniyor. En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık 15°C olacak. Nem oranının zaman zaman %88’e çıkması yağışın gün içinde artabileceğini gösteriyor.

07 Aralık Pazar

Hava yine yağmurlu. Sıcaklıklar 6°C ile 12°C arasında değişecek. Rüzgarın 14 km/sa hızla esmesi nedeniyle hissedilen sıcaklık biraz daha düşük olabilir.

08 Aralık Pazartesi

Yağış devam ediyor. 6°C’lik en düşük sıcaklık ve 12°C’lik en yüksek sıcaklık, Ankara’da ılık fakat nemli bir gün yaşanacağını gösteriyor.

09 Aralık Salı

Yağmur çekiliyor ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklık 3°C ile 13°C arasında seyredecek.

10 Aralık Çarşamba

Haftanın en soğuk günü olarak öne çıkıyor. En düşük sıcaklık 2°C’ye kadar inecek, en yüksek sıcaklık ise sadece 9°C. Parçalı bulutlu gökyüzü dikkat çekecek.

Ankara’da kar yağacak mı?

MGM verilerine göre 6-10 Aralık arasında kar yağışı beklenmiyor. Yağışların tamamı yağmur şeklinde olacak.

Ankara’da sıcaklıklar neden bir anda düştü?

Bölgeye giriş yapan soğuk hava kütlesi nedeniyle sıcaklık değerleri normallerin altına yaklaştı.

10 Aralık Çarşamba Ankara için neden kritik?

Haftanın en düşük sıcaklıkları bu gün yaşanacak; en düşük 2°C, en yüksek 9°C öngörülüyor.

Yağış hangi günlerde daha güçlü?

6-8 Aralık tarihleri yağışın en yoğun olduğu günler olarak öne çıkıyor.

Geçmiş yıllarla kıyaslandığında sıcaklıklar nasıl?

Geçmiş ortalamalara göre bu hafta Ankara’da özellikle gündüz sıcaklıkları daha düşük seyrediyor.

Ankara’da hava sıcaklıkları hızla düşerken yağışlar birkaç gün daha etkili olacak. Ancak MGM verilerine göre sıcaklıklar kar için yeterince düşük değil. Önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu bir gökyüzü ile birlikte soğuk havanın hâkimiyeti sürmeye devam edecek.