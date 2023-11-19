Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı, etkili oldu.

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı özellikle Çankaya, Keçiören, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Ayaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Yağış ile araçların ve çatıların üzerleri karla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kar yağışının gün içinde kent merkezinde de etkili olması bekleniyor.