ANKARA'YA SON DAKİKA KAR UYARISI | 25 Şubat - 1 Mart 2026 Ankara Hava Durumu

Ankara’da hava bir anda değişiyor. “Ankara hava durumu” ve “Ankara kar uyarısı” soruları hızla öne çıkıyor. 25 Şubat 2026 Çarşamba için saatlik tahminde günün ilk yarısında karla karışık yağış dikkat çekiyor. Gün ilerledikçe bulutluluk artarken sıcaklık akşam saatlerinden itibaren kademeli olarak düşüyor. Peki Ankara’da bugün kar var mı, Ankara’da hava kaç derece ve Ankara 5 günlük hava durumu nasıl görünüyor? İşte 25 Şubat – 1 Mart arası güncel tablo.

25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA ANKARA SAATLİK HAVA DURUMU

“Ankara saatlik hava durumu” takibi yapanlar için günün en kritik bölümü sabah ve öğle saatleri. Saatlik veriler, gün içinde karla karışık yağış ihtimalinin öne çıktığını, akşamla birlikte havanın bulutlu kalıp daha da soğuduğunu gösteriyor.

Saat Aralığı Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Çarşamba 09.00 - 12.00 Karla karışık yağış 5 Çarşamba 12.00 - 15.00 Karla karışık yağış 6 Çarşamba 15.00 - 18.00 Karla karışık yağış 5 Çarşamba 18.00 - 21.00 Bulutlu 3 Çarşamba 21.00 - 24.00 Bulutlu 1

Günün Öne Çıkan Notu

25 Şubat Çarşamba günü Ankara’da sabah-öğle hattında karla karışık yağış görünümü öne çıkarken, akşam saatlerinde bulutlu hava ile birlikte sıcaklığın 3°C ve gecenin son bölümünde 1°C seviyelerine indiği görülüyor. Bu nedenle “Ankara’da kar yağışı var mı” sorusunun yanıtı, günün ilk yarısı için yağış ihtimali şeklinde özetlenebilir.

25 ŞUBAT - 1 MART 2026 ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

“Ankara 5 günlük hava durumu” görünümünde sıcaklıklar inişli çıkışlı seyrediyor. 25 Şubat Çarşamba için en düşük 3°C ve en yüksek 6°C beklenirken, sonraki günlerde gece sıcaklıklarının 0°C ve -2°C seviyelerine kadar gerilemesi dikkat çekiyor.

Tarih Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 25 Şubat Çarşamba Karla karışık yağış 3 6 26 Şubat Perşembe Kar 0 5 27 Şubat Cuma Parçalı bulutlu -2 2 28 Şubat Cumartesi Parçalı bulutlu -2 4 01 Mart Pazar Parçalı bulutlu -2 6

ANKARA’DA SOĞUK ARTIYOR MU?

Veriler, 25 Şubat’ta gün içinde 6°C seviyelerine çıkan sıcaklığın, geceye doğru 1°C’ye indiğini; 27 Şubat’tan itibaren ise -2°C ile daha soğuk gecelerin öne çıktığını gösteriyor. Bu görünüm “Ankara’da hava kaç derece” sorusuna gün gün değişen, ancak geceleri belirgin şekilde soğuyan bir tabloyla yanıt veriyor.

25 Şubat - 1 Mart 2026 Ankara hava durumu tablosunda, 25 Şubat Çarşamba günü saatlik tahminde karla karışık yağış öne çıkıyor. 5 günlük görünümde ise 26 Şubat’ta kar hadisesi dikkat çekerken, 27 Şubat’tan itibaren parçalı bulutlu günler ve -2°C’ye inen geceler öne çıkıyor. Ankara’da güncel durumu takip edenler için “Ankara kar uyarısı” başlığı, özellikle gece ve sabah saatlerindeki soğuma ile birlikte önem kazanıyor.