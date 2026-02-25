Giriş / Abone Ol
ANKARA'YA SON DAKİKA KAR UYARISI | 25 Şubat - 1 Mart 2026 Ankara Hava Durumu

Ankara için MGM'den son dakika kar uyarısı geldi. Peki Ankara'da kar yağışı ne zaman? Ankara 5 günlük hava durumu tahmini ve detaylar haberimizde.

  25.02.2026 11:59
  Giriş: 25.02.2026 11:59
  Güncelleme: 25.02.2026 11:59
Foto: Depophotos

Ankara’da hava bir anda değişiyor. “Ankara hava durumu” ve “Ankara kar uyarısı” soruları hızla öne çıkıyor. 25 Şubat 2026 Çarşamba için saatlik tahminde günün ilk yarısında karla karışık yağış dikkat çekiyor. Gün ilerledikçe bulutluluk artarken sıcaklık akşam saatlerinden itibaren kademeli olarak düşüyor. Peki Ankara’da bugün kar var mı, Ankara’da hava kaç derece ve Ankara 5 günlük hava durumu nasıl görünüyor? İşte 25 Şubat – 1 Mart arası güncel tablo.

25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA ANKARA SAATLİK HAVA DURUMU

Ankara saatlik hava durumu” takibi yapanlar için günün en kritik bölümü sabah ve öğle saatleri. Saatlik veriler, gün içinde karla karışık yağış ihtimalinin öne çıktığını, akşamla birlikte havanın bulutlu kalıp daha da soğuduğunu gösteriyor.

Saat AralığıBeklenen HadiseSıcaklık (°C)
Çarşamba 09.00 - 12.00Karla karışık yağış5
Çarşamba 12.00 - 15.00Karla karışık yağış6
Çarşamba 15.00 - 18.00Karla karışık yağış5
Çarşamba 18.00 - 21.00Bulutlu3
Çarşamba 21.00 - 24.00Bulutlu1

Günün Öne Çıkan Notu

25 Şubat Çarşamba günü Ankara’da sabah-öğle hattında karla karışık yağış görünümü öne çıkarken, akşam saatlerinde bulutlu hava ile birlikte sıcaklığın 3°C ve gecenin son bölümünde 1°C seviyelerine indiği görülüyor. Bu nedenle “Ankara’da kar yağışı var mı” sorusunun yanıtı, günün ilk yarısı için yağış ihtimali şeklinde özetlenebilir.

25 ŞUBAT - 1 MART 2026 ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara 5 günlük hava durumu” görünümünde sıcaklıklar inişli çıkışlı seyrediyor. 25 Şubat Çarşamba için en düşük 3°C ve en yüksek 6°C beklenirken, sonraki günlerde gece sıcaklıklarının 0°C ve -2°C seviyelerine kadar gerilemesi dikkat çekiyor.

TarihHadiseEn Düşük (°C)En Yüksek (°C)
25 Şubat ÇarşambaKarla karışık yağış36
26 Şubat PerşembeKar05
27 Şubat CumaParçalı bulutlu-22
28 Şubat CumartesiParçalı bulutlu-24
01 Mart PazarParçalı bulutlu-26

ANKARA’DA SOĞUK ARTIYOR MU?

Veriler, 25 Şubat’ta gün içinde 6°C seviyelerine çıkan sıcaklığın, geceye doğru 1°C’ye indiğini; 27 Şubat’tan itibaren ise -2°C ile daha soğuk gecelerin öne çıktığını gösteriyor. Bu görünüm “Ankara’da hava kaç derece” sorusuna gün gün değişen, ancak geceleri belirgin şekilde soğuyan bir tabloyla yanıt veriyor.

25 Şubat - 1 Mart 2026 Ankara hava durumu tablosunda, 25 Şubat Çarşamba günü saatlik tahminde karla karışık yağış öne çıkıyor. 5 günlük görünümde ise 26 Şubat’ta kar hadisesi dikkat çekerken, 27 Şubat’tan itibaren parçalı bulutlu günler ve -2°C’ye inen geceler öne çıkıyor. Ankara’da güncel durumu takip edenler için “Ankara kar uyarısı” başlığı, özellikle gece ve sabah saatlerindeki soğuma ile birlikte önem kazanıyor.

