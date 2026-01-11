"Ankara'ya su verilmiyor" iddiası: Veriler ne söylüyor?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin internet sitesinde, Ankara'nın su verileri paylaşıldı.

Verilerde, Başkent için günlük 1 milyon 240 bin metreküp suya ihtiyaç olduğu, ekim ayının tamamına yakınında şebekeye yeterli su miktarı verildiği belirtildi.

İktidarın, "2050'ye kadar su sorununu çözdük" dediği Gerede Barajı'ndan gelen su miktarı da ASKİ tablolarında yer aldı.

Barajdan gelen su miktarının, 2024 itibarıyla düzenli olarak azaldığı görüldü.

Öte yandan veriler, 2025 yılında verilen su miktarının 2024'e göre yalnızca yüzde 6,1 oranında azaldığını da gözler önüne serdi.

1 Aralık 2025 ile 8 Ocak 2026 tarihleri arasında Ankara merkezine verilen su miktarı ve oranı da tablolarda sıralandı.