Ankara'ya uyuşturucu sevkine 2 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte yüklü miktarda uyuşturucu, silah ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Narkogüç' operasyonları kapsamında yürütülen çalışma sonucu İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

2 şüphelinin içerisinde bulunduğu araç, Çankaya ilçesi Kızılay Mahallesi'nde durduruldu.

Narkotik köpeği ile araçta ve Sincan ilçesindeki bir adreste yapılan aramada; 19 bin 920 adet ecstasy hap, 701 gram kokain, 28 gram esrar, 22 captagon hap, 71 sentetik ecza hapı, 4 hassas terazi, 1 tabanca, 142 fişek, 1 para sayma makinesi ve suç geliri 51 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerin devam ediyor.