Ankara'ya yeniden kar geliyor! 7-11 Ocak 2026 Ankara 5 günlük hava durumu

Ankara’da beklenen soğuk hava dalgası geri dönüyor. Meteorolojiden alınan son bilgilere göre başkentte yağmurla başlayan hava koşulları kar yağışına dönecek ve sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Özellikle 9 Ocak Cuma günü Ankara’da kar beklentisi dikkat çekiyor. Vatandaşlar, sürücüler ve öğrenciler için kritik uyarılar yapıldı. İşte 7 Ocak – 11 Ocak 2026 Ankara 5 günlük hava durumu tahmini…

7 – 11 OCAK 2026 ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Tarih Hava Durumu En Düşük Sıcaklık (°C) En Yüksek Sıcaklık (°C) 07 Ocak Çarşamba Çok bulutlu 2°C 13°C 08 Ocak Perşembe Yağmurlu 4°C 12°C 09 Ocak Cuma Yağmur ve kar 2°C 5°C 10 Ocak Cumartesi Parçalı bulutlu -2°C 7°C 11 Ocak Pazar Yağışlı 4°C 9°C

ANKARA’DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Görselde yer alan meteorolojik verilere göre Ankara’da kar yağışı 9 Ocak Cuma günü bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıklar düşerken, yağmur ve kar karışımı yağış görülecek. Sıcaklıklar hafta sonunda eksi değerlere gerileyerek don ve buzlanma riskini artıracak.

ANKARALILAR İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Soğuk hava nedeniyle vatandaşların kıyafet tercihlerine dikkat etmeleri öneriliyor.

Sürücüler buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı dikkatli olmalı.

Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar soğuğa karşı duyarlı olmalı.

Kar yağışı beklenen günlerde toplu taşıma kullanımı öneriliyor.

Ankara’da kar yağacak mı?

Evet. 9 Ocak Cuma günü Ankara’da yağmurla birlikte kar yağışı bekleniyor.

En soğuk gün hangisi olacak?

10 Ocak Cumartesi günü en düşük sıcaklık -2°C ile haftanın en soğuk günü olacak.

Hafta sonu Ankara’da hava nasıl olacak?

Cumartesi parçalı bulutlu, Pazar ise yağışlı bir hava bekleniyor.

Ankara’da 7 – 11 Ocak 2026 tarihleri arasında yağmur, kar ve soğuk hava etkili olacak. Özellikle Cuma günü beklenen kar yağışı ve hafta sonunda düşen sıcaklıklar için vatandaşların tedbirli olması büyük önem taşıyor. Ankara hava durumu gelişmelerini yakından takip etmek önümüzdeki günlerde oldukça önemli olacak.