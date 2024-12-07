Ankara'ya yürümek isteyen Polonez işçileri tekrar ablukaya alındı

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan ve 140 gündür grevde olan Polonez işçilerinin direnişi devam ediyor.

Ağır çalışma koşulları, uzun saatler, mesailer, düşük ücrete karşı örgütlenen ve mücadeleyi Ankara'ya taşımak isteyen işçiler bugün fabrika önünden Çatalca Adliyesi'ne yürüyüş başlatmak istedi.

Polis, Çatalca Adalet Sarayı'nın önünden saat 09:00'da yürüyüşe başlamak isteyen işçileri ablukaya aldı.

İşçileri engelleyen bir polisin, "Size bu yürüyüşü yaptırmayacağız. Sizin yeriniz Çatalca" dediği öğrenildi.

Dün de Çatalca Adliyesi'ne yürüyüş başlatmak isteyen Polonez işçileri engellenmiş ve 5 işçi ters kelepçe ile gözaltına alınmıştı. 5 işçi ilerleyen saatlerde serbest bırakılmıştı.

İşçiler akşam saatlerinde barikatı aşarak Çatalca Adliyesi'ne kadar yürümüş ve geceyi burada geçirmişlerdi.

Türk İş'e bağlı Tek Gıda İş Sendikası’na üye olan Polonez Gıda Fabrikası işçileri, patronların engeline takıldı.

Polonez Gıda'nın sahibi olan Ürdün menşeili Siniora Food şirketinin patronları örgütlenmeye izin vermedi. Önce 13 çalışanı işten çıkarttılar. Bu gelişme üzerine arkadaşlarını geri isteyen işçiler fabrika içinde direnirken sendika da grev kararını astı. İşçilerin direnişi kısa sürede tüm ülkede yankılanırken iktidar ve ona bağlı kolluk güçleri de patronun arkasına dizildi.

Dört buçuk aydır devam aralıksız devam eden grevde işçiler onlarca kez kolluk kuvvetleri ile karşı karşıya geliyor.