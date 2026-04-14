Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerine Çayırhan'da sıcak destek: Esnaf çorba ikram etti

Çayırhan'da esnaf, hak mücadelesi için Ankara'ya doğru yürüyüş başlatan Doruk Madencilik işçilerine çorba ikramında bulundu.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası'na üye işçiler, ödenmeyen ücretler, işten çıkarmalar ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Çayırhan'a gelen işçilere bölge esnafı destek için çorba ikramında bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Direniş soframız büyüyor. Çayırhan esnafı direniş alanına çorba getirdi. “Sofrada bizim de tuzumuz olsun” diyerek direnişin gecelerinde dayanışmasını eksik etmeyen, sıcak çorbasını ve desteğini paylaşan esnafa, halka teşekkür ederiz. Biz biliyoruz ki bu mücadelede bizi ayakta tutan yalnızca öfkemiz değil, dayanışmamızdır. Mutlaka biz kazanacağız!" denildi.