Ankara'ya yürüyüş başlatan Fernas Madencilik işçilerinden üç kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik'e ait iş yerinde, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan işçiler dün Ankara'ya doğru yürüyüş başlattı. Yürüyüş başlatan işçilerden bazıları Manisa'nın Gölmarmara ilçesine 5 kilometre kala fenalaştı. İki işçinin ayaklarının yara olması, bir işçinin ise sıcaktan bayılması sonucu yürüyüşe devam edemeyen işçiler Gölmarmara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konu ile ilgili Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır şunları söyledi:

"Yolda rahatsızlık çeken arkadaşlarımızı bir an önce 112 Ambulans ile hastaneye getirdik. Bir arkadaşımız bayıldı sıvı kaybı oluşmuş. Serum bağlandı. İki arkadaşımızın da ayaklarının altı patlamış. Diğer arkadaşlarımız da 3 saat dinlenecekler. Arkadaşlarımız şu anda Gölmarmara Devlet Hastanesindeler. Doktorlarla görüştük. Bir saat sonra çıktıktan sonra yolumuza devam edeceğiz.

Biz işçi sınıfının bu hale gelmesini istemiyoruz. Bu işi sınıfı hakkını arayıp, yollarla yürümekte bu işlerde olmaz. Bu müzakereyi bir an önce yapalım. Bu işçi arkadaşlarımıza biz de yerine teslim edelim. İşçi sınıfını duyun işçi sınıfını anlamaya çalışın. İki günden bu yana 38 kilometre yol yürüdük. 35 kilometrede arkadaşları bıraktık. Bugün de 40 kilometreyi bulacağız. Biz Ankara'ya eninde sonunda varacağız. Arkadaşlarımızın evet 2 arkadaşımızın ayaklarının altı patladı. Birisi de bayıldı. Toparlanacağız yolumuza devam edeceğiz. Bu mücadeleyi eninde sonunda kazanacağız. Türkiye'deki işçi sınıfı da bizimle beraber olacağına inanıyoruz. Bu işi sınıfı işçisinin ne olduğunu bilir. İşçi hakkını ister alın terini ister. Başka bir şey istemez. Geçmiş olsun arkadaşlarımıza."