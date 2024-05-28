Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara'yı sağanak vurdu

Başkentte sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birkintileri meydana gelirken trafikte de aksaklıklar yaşandı.

Güncel
  • 28.05.2024 13:39
  • Giriş: 28.05.2024 13:39
  • Güncelleme: 28.05.2024 13:48
Kaynak: AA
Ankara'yı sağanak vurdu
Fotoğraf: AA

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Başkentte öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, köprü altlarında ve otobüs duraklarında yağmurun durmasını bekledi.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı.

Çetin Emeç Caddesi ve Sokullu Caddesi kesişimindeki mazgalın zarar görmesi nedeniyle yurttaşlar, trafik kazalarını önlemek amacıyla dubayla tedbir aldı.

BirGün'e Abone Ol