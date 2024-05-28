Ankara'yı sağanak vurdu

Başkentte sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birkintileri meydana gelirken trafikte de aksaklıklar yaşandı.

Güncel 28.05.2024 13:39 Giriş: 28.05.2024 13:39

Güncelleme: 28.05.2024 13:48 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA