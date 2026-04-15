Ankara yolculuğu dayanışmayla büyüyor: Mücadelemize inancımız tam

Doruk Madencilik’te ücret ve tazminat haklarını alamayan yaklaşık 100 işçi, önceki gün başlattıkları Ankara yürüyüşüne devam ediyor.

İşçiler, mola için uğradıkları bölgelerden yoğun destek görürken, Bağımsız Maden-İş avukatı Abdurrahim Demiryürek, yürüyüşün kolay geçmediğini belirterek “Madenciler dirençlidir, güçlüdür. Uğradığımız rotalardan da maden işçileri aramıza katılıyor, sayımız giderek artıyor. Mücadeleyi kazanacağımıza inancımız tam” dedi.

Dün sabah yeniden yola koyulan işçiler, Beypazarı’na doğru ilerlediklerini, ulaştıklarında geceyi orada konaklayarak geçireceklerini belirtti.

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen ücret ve tazminatları için Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde Ankara’ya yürüyüşlerine devam ediyor.

MÜZAKERE SÜRÜYOR

Yürüyüş sırasında, işveren ile müzakereler sürerken şirket yetkililerinden görüşme talebi geldi, sendika temsilcileri bu görüşmeye gitti. “Ücretlerinizin yarısını yatıralım, dönün” diyen patron, bu ödemeleri ise sadece Bağımsız Maden İş'e üye işçilere yapmak istedi. İşçiler ise tüm işçilerin ücretlerinin ve alacaklarının tamamının ödenmesini istediklerini belirterek Ankara’ya yürüyecekleri karşılığını verdi.

Demiryürek, geceyi Beypazarı’nda geçirmelerinin ardından bugün saat 11.00’de Beypazarı Meydanı’nda madencilerin aileleri ve esnaf ile bir araya gelerek basın açıklaması yapacaklarını ardından yürüyüşe devam edileceğini aktardı. Demiryürek, “Gelinen aşamada işveren ile müzakerelerimizi zorluyoruz diğer yandan siyasilerden randevu almaya çabalıyoruz. Sonucunda çeşitli görüşmelerin ardından iyi sonuçlar almayı umuyoruz” dedi.

Çayırhan’a esnafından işçilere büyük destek geldiğini belirten Demiryürek, yurttaşların maden işçileriyle her uğradıkları yerde büyük dayanışma gösterdiğini, destek ve dayanışma ile yollarına devam ettiğini söyledi.

BAŞARAN AKSU’YA TAHLİYE KARARI

Muğla Milas’taki holding talanını ifşa eden Aksu, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamalarıyla tutuklanan ve Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’ya tahliye kararı verildi. Umut-SEN, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Örgütlenme Koordinatörümüz Başaran Aksu için tahliye kararı verildi! Holdinglerin talimatıyla haksız yere 5 gün boyunca tutuklu bulunan yoldaşımızın tahliye haberini sevinçle karşılıyoruz. Yine haksız şekilde tutsak edilen yoldaşımız Doğukan Akan’a, Birtek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen’e, Limter-İş Sendikası yönetimine, mücadele dostumuz Esra Işık’a ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük demeye devam edeceğiz. Hepsini alacağız. Biz haklıyız, biz kazanacağız!" açıklaması yaptı. Aksu’nun tahliyesinin ardından, Ankara’ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin yanına giderek yürüyüşe katılacağı bildirildi.