Ankara’da 1 kiloluk mantar görenleri hayrete düşürdü

Ankara’da doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş, 1 kilogramlık mantar buldu.

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Basri Mahallesi’nde doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş, tarlada dev bir mantarla karşılaştı. Samet Konca, gezinti yaptığı sırada rastladığı mantarın ağırlığının yaklaşık 1 kilogram olduğunu belirtti. Tarlada dolaşırken bir anda dikkatini çeken büyük nesnenin mantar olduğunu fark ettiğini söyleyen Konca, "Önce uzaktan bir taş parçası sandım. Yaklaşınca bunun dev bir mantar olduğunu anladım. Elime aldığımda gerçekten ağırlığı dikkatimi çekti. Daha önce böyle büyük bir mantar hiç görmemiştim" şeklinde konuştu.

Doğada nadiren rastlanan büyüklükteki mantar, mahallede kısa sürede merak konusu haline geldi.



Uzmanlardan uyarı

Mantar toplamanın yaygınlaştığı ilkbahar ve sonbaharda vatandaşlara uyarıda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ise, doğada rastlanan mantarların mutlaka uzman kişilerce tanımlanması gerektiğini vurguluyor. Zehirli türlerin ayırt edilmesinin zor olduğunu belirten yetkililer, halk arasında "zehirli değil" denilen pek çok türün ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor.