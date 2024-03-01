Ankara’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama

Ankara’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Şubat tarihinde saat 03.00 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Mahallesi’nde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.S.’nin yaralandığını belirledi.

Hastaneye kaldırılan U.S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Silahlı kavga olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan ekipler, olaya karışan şüphelilere ait 13 adres tespit etti.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 6 adet tezkeresiz tüfek, 43 adet av fişeği ve 8 adet kesici alet ele geçirildi.

Şüphelilerin kullanmış olduğu iki araç ise otoparka çektirildi.

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedilen 10 şüpheliden 9’u adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, cinayet zanlısı A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.