Ankara’da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde 10 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Aydan Caddesi üzerinde bulunan yokuşta meydana geldi. 34 FDZ 505 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Tuncay B. direksiyon hakimiyetini kaybederek yokuşta kırmızı ışığı bekleyen otomobillere çarptı. Yolun yokuş olmasından dolayı kazaya 10 araç karışırken olayda 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edilirken cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin araçları kaldırmasının ve temizlik çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

(MEA-