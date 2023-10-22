Ankara’da 10 katlı binada korkutan yangın

Ankara’da 10 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın korkuttu. Yangın alt katlara sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi’nde 10 katlı bir binanın en üst katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi ile yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alt katlara sıçramadan söndürüldü.