Ankara’da 100 yıl kesinleşmiş cezası olan suç makinası kadın yakalandı

Ankara’da hakkında hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan aranma kararı olan ve hakkında 100 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde; hakkında hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan aranma kararı olan ve bir süredir yakalanmasına yönelik çalışmalar yapılan Ç.U. isimli kadın şahsın; Etimesgut İlçesinde olabileceğine yönelik bilgiler elde edilmesi sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda şüpheli Ç.U. yakalanarak gözaltına alınırken toplamda 100 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli Ç.U. isimli kadın şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



