Ankara’da 19 Mart eylemleri davası başlıyor: Üniversiteliler yarın hakim karşısına çıkacak

BirGün\Ankara

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Ankara’da yaşanan eylemlerde çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 ve 20 Mart tarihlerinde eylemlere katılan ve gözaltına alınan 23 kişinin “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, toplantı ve yürüyüşlere kendilerini tanınmayacak hâle getirerek katılma” suçlarından cezalandırılmasını talep ederek iddianame düzenlemişti.

İddianamede bir öğrencinin "Arkadaşlar bildiğiniz üzere seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk önce diploması iptal edildi. Bugün de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Bu gösteriyor ki seçme ve seçilme hakkımız dahil bütün siyasal haklarımız ve kazanımlarımız tehlike altında. Bu durumu protesto etmek için hepinizi alkışlarla bu durumu protesto etmeye çağırıyoruz" şeklindeki konuşma yaptığı ifade edildi.

Ayrıca İddianamede iki öğrencinin megafon kullanması da suç olarak gösterildi. Savcılık, öğrenciler için bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası talep etti.

Üniversiteliler yarın 09.30’da Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.