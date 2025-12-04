Ankara’da 19 Mart eylemleri davası: Polisler salondan çıkarılmadı, öğrenciler ve avukatlar savunma yapmadı

Ankara’da 19 Mart eylemleri davası görüldü.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Ankara’da yaşanan eylemlerde çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 ve 20 Mart tarihlerinde eylemlere katılan ve gözaltına alınan 23 kişinin "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, toplantı ve yürüyüşlere kendilerini tanınmayacak hâle getirerek katılma" suçlarından cezalandırılmasını talep ederek iddianame düzenlemişti. Öğrenciler için bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan üniversitelilerin yanına silahlı polis memurlarının oturtulduğu görüldü.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Öğrencilerin avukatları, “mağdurların çıplak arama iddiası olduğundan salondan polislerin çıkarılmasını” talep etti.

Avukatlar polislerin öğrencilerin yanına oturmasına tepki gösterdi. Ancak mahkeme polisleri salondan çıkarmadı.

Bunun üzerine avukatlar hakimin reddi talebinde bulundu. Avukatlar hakime, "Duruşma salonunda silahlı polis memurlarının bulunduğunun görülmesine rağmen, bu polislerin yanına sanıkların oturtuldu. Biz tarafsızlığınızı reddettiğinizi düşünüyoruz. Bu yüzden hakimin reddi talebinde bulunuyoruz" dedi. Ancak bu talep reddedildi.

POLİS 'DAĞILIN' ANONSU YAPMADI

Savunma yapan bir öğrenci, “Dağılın uyarısı yapılmadan bize doğrudan müdahale edildi. Polis kötü muamelede bulundu ve salonda polis memurları varken kendimi rahat hissetmiyorum” dedi.

Öğrenciler ısrarla “Eylemde polisin dağılın uyarısı yoktu ve buna rağmen sabah ev baskınıyla gözaltına alındık” dedi.

"SAVUNMA YAPMAYACAĞIZ"

Kadın öğrenciler ise "Biz polis tarafından çıplak aramaya maruz kaldık ve polislerin yanında savunma yapmak istemiyoruz" diye savunma yaptı.

Bir başka kadın öğrenci, "Çıplak aramaya ve işkenceye maruz kaldığım için burada polislerin yanında savunma yapmayacağım" dedi.

Öğrencilerin bir kısmı hakimin sorularına, "cevap vermeyeceğim" diye yanıt verdi.

AVUKATLAR DA SAVUNMA YAPMADI

Üniversitelilerin avukatları da polisler salondan çıkarılmadığı için “Savunma yapmayacaklarını” ifade etti.

Bazı avukatlar ise “Mahkemede hak ihlali yaşanıyor. Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor” dedi. Duruşma 7 Mayıs 2026 tarihine ertelendi.