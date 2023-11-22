Ankara’da 5 katlı binada korkutan yangın

Ankara’nın Sincan ilçesinde 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Vatan Caddesi’nde 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Daire kısa sürede alevlere teslim oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.