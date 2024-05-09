Ankara’da 50 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi

Ankara’da polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada, 18. ve 19. yüzyıldan kalma bin 120 adet antika eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin toplam değerinin 50 milyon lira olduğu bildirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevreyolunda icra edilen rutin asayiş uygulamasında İstanbul’dan geldiği belirlenen bir tır şüpheli görülerek durduruldu. Araçta yapılan aramada tarihi eser olabileceği değerlendirilen çok sayıda eşyaya rastlandı.

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen incelemede ele geçirilen bin 120 eşyanın 18. ve 19. yüzyıllardan kalma Osmanlı ve Avrupa kültürüne ait ‘tarihi eser niteliğinde antika’ olduğu belirlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, antikaların toplam değerinin 50 milyon lira olduğu aktarıldı.