Ankara’da 5’inci kattan düşen bir kişi ağır yaralandı

Ankara’da bir binanın 5’inci katındaki iş yerinin balkon demirlerine tutunarak baş aşağı sarkan bir kişi, yere düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki Ceyhun Atuf Kansu Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir binanın 5’inci katındaki iş yerinin balkonuna çıkan B.B., bir süre sonra balkonun demirlerinden baş aşağıya sarkmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca demirlerde asılı kalan B.B.’yi gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler geldiği sırada aşağıya düşen 34 yaşındaki B.B., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.



Çok kötü bir haldeydi"

Olayın gerçekleştiği yerin karşısındaki bir dönercide çalıştığını söyleyen Ahmet Demir, "Olay direkt karşımızda oldu. Yaklaşık 15-20 dakika askıda kaldı. Artık bileğinin gücü kalmayınca düştü. Aşağıya düştükten sonra yanına yaklaştığımızda parmaklarının kopuk olduğunu gördük. İçeriye girmeye çalışan arkadaşlarımız oldu ancak çelik kapı olduğu için içeriye girilemedi. Adamın düştüğünü gördüm, çok kötü bir haldeydi” ifadelerini kullandı.