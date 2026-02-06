Ankara’da 6 Şubat yürüyüşüne polis engeli
Ankara'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri anmak için yürümek isteyen yurttaşların önü polis tarafından kesildi.
6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3’üncü yıl dönümünde Ankara’da anma yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen yurttaşlara polis engel oldu.
Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerinin çağrısıyla saat 18.30'da Kolej Metro durağında toplanan yurttaşlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Yüksel Caddesi’ne yürümek istedi.
Polis, yurttaşların önüne barikat kurarak depremde yaşamını yitirenleri anmak için yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıkladı.
Yurttaşlar, polisin "Yaptığınız yürüyüşe kesinlikle müsaade edilmeyecektir, dağılın" anonslarına karşı "Halka değil, müteahhite barikat", "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganlarıyla metro önünde beklemeyi sürdüyor.