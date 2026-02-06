Ankara’da 6 Şubat yürüyüşüne polis müdahalesi: Gözaltılar var

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3’üncü yıl dönümünde Ankara’da anma yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen yurttaşlara polis engel oldu.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerinin çağrısıyla saat 18.30'da Kolej Metro durağında toplanan yurttaşlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Yüksel Caddesi’ne yürümek istedi.

Polis, yurttaşların önüne barikat kurarak depremde yaşamını yitirenleri anmak için yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıkladı.

Yurttaşlar, polisin "Yaptığınız yürüyüşe kesinlikle müsaade edilmeyecektir, dağılın" anonslarına karşı "Halka değil, müteahhite barikat", "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganlarıyla metro önünde beklemeyi sürdürdü.

POLİSTEN YURTTAŞLARA MÜDAHALE

Polis, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için Kolej Metro toplanan kalabalığa müdahale etti.

Ankara'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri anmak için toplanan yurttaşlara polis müdahalesi — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 6, 2026

Müdahale sonrası başka bir güzergahtan Yüksel Caddesi'ne yürümek için harekete geçen kitleye ara sokaklarda polis müdahalesi devam etti.

GÖZALTILAR VAR

Yurttaşların güzergah değiştirmeye çalıştığı sırada gerçekleşen polis müdahalesi sonucu kitlenin 2'ye bölündüğü öğrenildi. Polis 2 grubu da ablukaya alırken, Kolej Metrosu tarafında kalan gruba yapılan müdahalede gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.