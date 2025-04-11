Ankara’da açan çiçeklerin üzerine kar yağdı

Ankara’da bahar mevsiminde açan çiçeklerin üzeri nisan ayında yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara’da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açan çiçeklerin üzeri karla kaplanırken, nisan ayında etkili olan kar yağışı vatandaşları hem sevindirdi hem de düşündürdü. Cinnah’ta oturduğunu söyleyen bir vatandaş, "Muhteşem bir şey. Yataktan kalkar kalmaz Kuğulu Park’a geldik. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Çiçekler için de yüreğim acıyor aslında, o ayrı konu. Karı her zaman yaşamak lazım, yağdığı zaman yaşamak lazım. Ben isterim ki temmuzda da kar yağsın. Karı çok severim. Çalıştığım zamanlarda ben kar yağdığı zaman sevinirdim, babam derdi ki ’Fakiri de düşünmek lazım.’ Tabii ki onları da düşünüyorum. Herkesi düşünüyorum ama sevinci paylaşmak lazım" dedi.

Başka bir vatandaş ise kışın daha az kar yağdığını belirterek, "Kışın yağdı ama bu kadar güzel yağmadı. Yani nisan ayındaki bu kar hakikaten çok güzel" diye konuştu.

Yaşanan kar yağışının tarım için iyi olmadığını söyleyen vatandaş, "Bu pek iç açıcı değil aslında. Bu tarım için pek sağlıklı değil. Mevsimler değişti artık. Geçmişteki kar yağışından farklı bu" dedi.

Nisan ayında kar yağışını fotoğraf çekerek ölümsüzleştiren vatandaş ise, "Çok mutluyum, evden çıkıp yürüyüş yapmak istedim. Nisan ayında kar yağıyor diye fotoğraf çektim. 2018’den beri Ankara’da yaşıyorum. Çok kar görememiştim" şeklinde konuştu.