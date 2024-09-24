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Ankara’da akaryakıt istasyonunda bekleyen araç alev alev yandı

Ankara’da bir akaryakıt istasyonunda alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.

Ajans Haberleri
  • 24.09.2024 23:55
  • Giriş: 24.09.2024 23:55
  • Güncelleme: 25.09.2024 01:03
Kaynak: İHA
Ankara’da akaryakıt istasyonunda bekleyen araç alev alev yandı


Yangın, Altındağ ilçesi Solfasol Mahallesi mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda bekleyen sürücünün aracı bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi.

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