Ankara’da ambulans devrildi: 4 yaralı
Kaynak: İHA
Ankara’da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil ile ambulans çarpıştı. Devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Keçiören Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, kırmızı ışıkta geçen 06 EV 3287 plakalı otomobil, ambulansla çarpıştı.
Kazada ambulansın içindeki 4 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.