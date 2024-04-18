Ankara’da apartman çatısında yangın paniği

Ankara’da bir apartman çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.



İddialara göre, Mamak ilçesi Tıp Fakültesi Caddesi’nde yer alan 4 katlı bir apartmanın çatısındaki baz istasyonu arızası sebebiyle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çıkan yangın çevredekilerin panik olmasına neden oldu. Yanan apartman çatısında ise maddi hasar oluştu.