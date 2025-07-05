Ankara’da bariyere çarpan tırda yangın çıktı

Ankara’da kontrolden çıkarak bariyere çarpan tırda yangın çıktı. Küle dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Sincan ilçesi Malıköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır bariyere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle tırdan çıkan alevler kısa sürede aracın her yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.