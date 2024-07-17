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Ankara’da belediye otobüsü devrildi: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 17.07.2024 17:19
  • Giriş: 17.07.2024 17:19
  • Güncelleme: 17.07.2024 17:20
Kaynak: İHA
Ankara’da belediye otobüsü devrildi: 5 yaralı

Ankara’da belediye otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 yolcu yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Keçiören ilçesi Bağcı Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, EGO otobüsü şoförü M.K., önünde üç aracın karıştığı maddi hasarlı kazayı geç fark edince ani fren yaparak, yol kenarındaki kaldırıma doğru manevra yaptı.

Kontrolden çıkan Man marka otobüs, savrularak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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