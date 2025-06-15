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Ankara’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 15.06.2025 20:25
  • Giriş: 15.06.2025 20:25
  • Güncelleme: 15.06.2025 20:25
Kaynak: İHA
Ankara’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şahıs tarafından bıçakla yaralandı.
Olay, Altındağ ilçesi Başka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan birisi tartıştığı şahsı bıçaklayıp darbederek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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