Ankara’da binanın garajında çıkan yangın korkuttu

Ankara’nın Polatlı ilçesine iftar saatinde iki katlı bir evin yanında bulunan garajda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Üçpınar Mahallesi’nde iftar saatinde yangın çıktı. İki katlı bir evin yanında bulunan garajda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreyi tehdit etti. Evde bulunan bir kişi hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını engellemek için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.