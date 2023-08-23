Ankara’da bir evde patlayan piknik tüpü yangına neden oldu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde balkonda patlayan piknik tüpü, dairede yangın çıkmasına neden oldu.

Olay, 1284’üncü sokakta yer alan Gümüşevleri Sitesi’ndeki bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi.

İddiaya göre, oğluyla beraber mutfakta yemek hazırlayan Aydın Çiçek, o sırada balkondaki piknik tüpü patlayınca korku dolu anlar yaşadı.

Çiçek ve oğlu, yara almadan şans eseri kurtuldu.

Daireden alevlerin yükseldiğini gören komşular ise itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürmeyi başardı.

Olaya tanıklık eden komşu Sırma Başar, yangınla beraber apartmanı dumanların kapladığını belirterek, “Apartmanın içi is olduğu için komşular aşağı inemedi. Çoğunluk evde mahsur kaldı. Ben 3’üncü katta oturuyordum. Benim üzerimdekiler aşağı hiç inemedi. Apartmandakiler nefes alabilmek için camlara çıktı” dedi.

Yangının çıktığı dairenin mutfak bölümü ise kullanılamaz hale geldi.