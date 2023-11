Ankara’da bir ilk: Tek kişilik İngilizce oyun

Kadri Özcan’ın yazıp yönettiği tek kişilik İngilizce oyun Tangled, Ankara Farabi sahnesinde prömiyerini yaptı.

Tiyatro Libra’nın yeni yapımı Tangled, 28 Ocak günü Ankara Farabi Sahnesi’nde prömiyerini yaptı.

Kadri Özcan’ın yazıp yönettiği tek kişilik İngilizce oyunda Deniz Bulat oynuyor.

Bir kadının hayat hikayesi üzerinden özgürlüğün anlamını sorgulayan Tangled’ın ikinci gösterimini 19 Mart'ta yine Farabi Sahnesi’nde gerçekleştirdi.

Tek kişilik oyunun yönetmen yardımcılığını Bemol Ezgi Yılmaz üstlenirken, oyunun çevirisini yapan Deniz Bulat ise kadroda oyuncu olarak yer alıyor. Dekor ve tasarım Selim Cinsli'ye ışık tasarım ise Zekai Göksu'ya ait.

Oyunun müziklerinini ise Sunday ile Kolja Brand üstleniyor.

Oyun hakkında:

Kadri Özcan’ın kaleme aldığı oyun Bulgaristan’ın Sofya kentinde doğmuş eğitimli bir genç kadın olan Andrea’nın hayat hikayesini ele alır. Andrea, çocukluğu boyunca hayalperestliğinin yanı sıra kendince bulduğu bir anı saklama yöntemi ile dikkat çeker. Küçük Andrea, hatıralarını unutmamak için geliştirdiği yöntemde her özel anısı için saçına bir düğüm atar ve saçlarını asla kestirmez. İkinci Dünya Savaşı ve ardından Bulgaristan’ın demir perde ülkesi oluşuyla özgürlüklerini yitiren Andrea ve eşi ülke ülke sürüklenir, çocukları olur ama iç huzurlarını bulamazlar.

Günümüzün en büyük problemlerinden biri; göçmek zorunda kalan, vatanlarını istemeden terk eden insanların, yeniden mutluluğu bulmak için harcadıkları çabaların yetersiz kalmasıdır. Asıl ilginç olan ise sanki göçmek zorunda kalmanın yeni bir şey gibi algılanıyor olmasıdır.

İnsan neden göç eder? Nedir asıl amacı? Mutluluk mu? Huzur mu? Özgürlük mü? Kim vatanından ayrı bir yerde mutluluk aramak için uzun bir yolculuğa çıkar? Kim çıkmak ister? Tek perdelik İngilizce oyunda, Deniz Bulat, Andrea’yı çocukluk yıllarından günümüze getirirken canlandırdığı çeşitli karakterlerle seyirciyi 60 dakikalık bir yolculuğa çıkarıyor.

Kadri Özcan (Yazar/Yönetmen): Trabzon doğumlu oyuncu, yazar, yönetmen ve yapımcıdır. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan 1999 yılında mezun olmuştur. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu'na atanmış, Devlet Tiyatrosu bünyesinde çok sayıda oyunda görev almıştır. 2004-2005 yıllarında Trabzon TOBAV başkanlığı sırasında, TOBAV ve Trabzon Belediyesi ortaklığında ilk çocuk şenliğini gerçekleştirmiştir.

2005-2007 yılları arasında Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüş ve "Karadeniz Uluslararası Tiyatro Festivali"nin direktörlüğünü yapmıştır. 2013 yılında Ankara Devlet Tiyatrosuna atanan Kadri Özcan, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görevine devam etmekte ve 2020 yılından bu yana Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Yüksek Lisans öğrencisi olarak eğitim almaktadır. 2014 yılından bu yana Tiyatro Libra Genel Sanat Yönetmeni olan Kadri Özcan, çeşitli festivallerde yönetmen ve oyuncu olarak yer almıştır. Gogol’un “Palto” adlı eserini tek kişilik oyun olarak oynamaktadır.

Deniz Bulat (Oyuncu/Çevirmen): New York Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tiyatro Bölümü mezunu oyuncu, yazar, ve yapımcıdır. Üniversite yılları boyunca Atlantik Tiyatro Okulu’nda sahne deneyimi kazanmış, Stonestreet Stüdyoları'nda ise kamera oyunculuğu ve film yapımcılığı deneyimi elde etmiştir. New York merkezli yapım şirketleri Invisible Disco

Productions ve Et Alia Theater Company bünyelerinde ön ve arka planda çalışmalarda bulunmuştur. Son olarak Gary O. Bennett’in yönettiği “Enough About Love”, Esra Saydam ile Malik Isasis’in yönettiği “Öte“ adlı filmler ile Et Alia Tiyatrosu yapımcılığında Debora Balardini’nin yönettiği “This Is Me Eating" adlı tiyatro oyununda rol almıştır. Öncesinde ise Alyssa Rallo Bennett’in yönettiği “Loners” ve Amelia Annen’ın yönettiği “Angel” adlı kısa filmlerde yer almıştır.

“Angel”, İstanbul Film Ödülleri’nde En İyi Komedi Kısa Filmi ödülünü kazanırken, Deniz Bulat Kısa Film dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür