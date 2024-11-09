Ankara’da bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı kaza kamerada

Ankara’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece 03.45 sıralarında Mamak’ın General Zeki Doğan Mahallesi’nde yer alan İmam Alim Sultan Caddesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü Y.A.’nın (18) yaptığı otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki seyyar köfte tezgahının yanındaki kişilere, ardından da savrularak bir apartmanın duvarına çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 22 yaşındaki K.T. hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya neden olan sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.