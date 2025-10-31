Ankara’da bisiklet hırsızlığı kavgası: 1 kişi öldü

Ankara Altındağ'da, iki kişi arasında bisiklet hırsızlığı iddiasıyla çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede tabancayla vurulan Haydar Murat Abacı (29) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karapürçek Mahallesi 347’nci Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, Haydar Murat Abacı ile F.K. (24) arasında bisiklet hırsızlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sırasında F.K., yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla Abacı’ya ateş etti. Kurşunun isabetiyle Abacı yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abacı, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan F.K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.