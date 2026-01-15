Ankara’da Bu Hafta Hava Nasıl Olacak? 16-20 Ocak 2026 Ankara Hava Durumu

Başkent Ankara’da yaşayanlar için haftanın en çok merak edilen konularından biri hava durumu. 16-20 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan yeni tahminlere göre Ankara’da sert kış koşulları etkisini artırıyor. Özellikle hafta sonu ve yeni haftanın başında sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi dikkat çekiyor.

16-20 OCAK 2026 ANKARA HAVA DURUMU GENEL GÖRÜNÜM

Ocak ayının ortasında Ankara’da tipik karasal iklim etkisini net şekilde gösteriyor. Hafta boyunca soğuk hava dalgası etkili olurken, gece sıcaklıkları ciddi şekilde düşüyor. Kar yağışı ve ayaz, özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilecek.

GÜN GÜN ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNİ

16 Ocak Cuma

Cuma günü Ankara’da bulutlu bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 1 derece, en yüksek sıcaklığı ise 7 derece olacak. Soğuk hava etkisini hissettirse de gün içinde sıcaklıklar nispeten daha ılımlı seyredecek.

17 Ocak Cumartesi

Hafta sonunun ilk günüyle birlikte Ankara’da kış sert yüzünü göstermeye başlıyor. Cumartesi günü kar yağışı beklenirken, en düşük sıcaklık -4 dereceye kadar düşüyor. Günün en yüksek sıcaklığı ise 0 derece seviyesinde kalacak.

18 Ocak Pazar

Pazar günü de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ankara’da sıcaklıklar daha da düşerek en düşük -5 derece, en yüksek -1 derece olarak ölçülüyor. Soğuk hava ve buzlanma riski özellikle gece saatlerinde artıyor.

19 Ocak Pazartesi

Yeni haftanın ilk günü Ankara’da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak soğuk hava etkisini artırıyor. En düşük sıcaklık -7 dereceye kadar düşerken, günün en yüksek sıcaklığı 1 derece olacak.

20 Ocak Salı

Salı günü parçalı bulutlu hava devam ediyor. Soğuk hava etkisini sürdürürken, en düşük sıcaklık -5 derece, en yüksek sıcaklık ise 2 derece olarak tahmin ediliyor. Ayaz ve don riski özellikle sabah saatlerinde hissedilecek.

ANKARA’DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

17 ve 18 Ocak hafta sonu Ankara’da kar yağışı ve dondurucu soğuk öne çıkıyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don riski artacak. Dışarı çıkacakların ve sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Ankara’da hafta sonu kar yağacak mı?

Evet. Cumartesi ve pazar günü Ankara’da kar yağışı bekleniyor.

16-20 Ocak 2026 arasında Ankara’da en soğuk gün hangisi?

Tahminlere göre pazartesi günü en düşük sıcaklığın -7 dereceye düşmesiyle haftanın en soğuk günü olacak.

Ankara’da don ve buzlanma riski var mı?

Hafta sonu ve yeni haftanın başında gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor.

16-20 Ocak 2026 Ankara hava durumu tahminleri, başkentte kar yağışı ve sert soğukların etkisini artıracağını gösteriyor. Hafta sonu karla birlikte sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklenirken, yeni haftada ayaz ve don riski öne çıkıyor. Ankara’da yaşayanların hava durumunu yakından takip etmesi ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor.