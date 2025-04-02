Ankara’da bugün hava nasıl? Ankara 5 günlük hava durumu (2 - 6 Nisan 2025)
Ankara’da bugün yağmur yağacak mı? Ankara haftalık hava durumu nasıl Ankara’da bu hafta sıcaklık kaç derece olacak? Detaylar haberimizde.
Nisan ayının ilk haftasında Ankara’da yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Hafta boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar başkentlileri bekliyor. Peki, bugün Ankara’da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 5 günlük Ankara hava durumu tahmini…
2 NİSAN ÇARŞAMBA ANKARA HAVA DURUMU
Haftaya gök gürültülü sağanak yağışla başlıyoruz. Gün boyunca etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık ise 18°C olarak ölçülecek.
3 NİSAN PERŞEMBE ANKARA HAVA DURUMU
Perşembe günü sağanak yağışlar devam edecek. Hava sıcaklıkları biraz düşüyor. Günün en düşük sıcaklığı 8°C, en yüksek sıcaklığı ise 15°C.
4 NİSAN CUMA ANKARA HAVA DURUMU
Haftanın en serin günü cuma olacak. Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde 4°C’ye kadar düşerken, gün içinde en yüksek 14°C ölçülecek.
5 NİSAN CUMARTESİ ANKARA HAVA DURUMU
Hafta sonuna sağanak yağışla giriş yapılıyor. Yağmura hazırlıklı olmakta fayda var. Cumartesi günü en düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık ise 15°C olacak.
6 NİSAN PAZAR ANKARA HAVA DURUMU
Pazar günü de sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Hafif serin bir gün başkentlileri bekliyor. Sıcaklıklar 6°C ile 14°C arasında değişecek.