Ankara’da bugün hava nasıl? Ankara 5 günlük hava durumu (2 - 6 Nisan 2025)

Nisan ayının ilk haftasında Ankara’da yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Hafta boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar başkentlileri bekliyor. Peki, bugün Ankara’da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 5 günlük Ankara hava durumu tahmini…

2 NİSAN ÇARŞAMBA ANKARA HAVA DURUMU

Haftaya gök gürültülü sağanak yağışla başlıyoruz. Gün boyunca etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık ise 18°C olarak ölçülecek.

3 NİSAN PERŞEMBE ANKARA HAVA DURUMU

Perşembe günü sağanak yağışlar devam edecek. Hava sıcaklıkları biraz düşüyor. Günün en düşük sıcaklığı 8°C, en yüksek sıcaklığı ise 15°C.

4 NİSAN CUMA ANKARA HAVA DURUMU

Haftanın en serin günü cuma olacak. Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde 4°C’ye kadar düşerken, gün içinde en yüksek 14°C ölçülecek.

5 NİSAN CUMARTESİ ANKARA HAVA DURUMU

Hafta sonuna sağanak yağışla giriş yapılıyor. Yağmura hazırlıklı olmakta fayda var. Cumartesi günü en düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık ise 15°C olacak.

6 NİSAN PAZAR ANKARA HAVA DURUMU

Pazar günü de sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Hafif serin bir gün başkentlileri bekliyor. Sıcaklıklar 6°C ile 14°C arasında değişecek.