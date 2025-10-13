Giriş / Abone Ol
Başkentte hava sıcaklıkları yeniden düşüyor! Ankara’da sabah saatlerinde soğuk, gün içinde ise ılıman bir hava etkili olacak. Peki, Ankara’da bugün hava nasıl, yağmur var mı, hafta boyunca sıcaklıklar nasıl seyredecek? Detaylar haberimizde

BirBilgi
  • 13.10.2025 10:32
  • Giriş: 13.10.2025 10:32
  • Güncelleme: 13.10.2025 10:33
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara’da bugün hava nasıl? Ankara için saatlik ve ve 5 günlük tahmin (13–17 Ekim)
Foto: Depophotos

Başkentte gün içinde sıcaklıklar 15–19°C aralığında; geceleri ise 3–6°C’ye kadar geriliyor. Haftaya parçalı bulutlu bir başlangıç yapılırken hafta boyunca yağış beklenmeyen sakin bir hava öne çıkıyor.

ANKARA’DA BUGÜN SAATLİK TAHMİN (PAZARTESİ)

Saat aralığıBeklenen hadiseSıcaklık (°C)
09.00 – 12.00Parçalı bulutlu13
12.00 – 15.00Parçalı bulutlu14
15.00 – 18.00Parçalı bulutlu12
18.00 – 21.00Parçalı bulutlu10
21.00 – 24.00Parçalı bulutlu8

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TarihHadiseEn düşük (°C)En yüksek (°C)
13 Ekim PazartesiParçalı bulutlu315
14 Ekim SalıParçalı bulutlu517
15 Ekim ÇarşambaParçalı bulutlu618
16 Ekim PerşembeParçalı bulutlu617
17 Ekim CumaParçalı bulutlu619
Not: Sabah ve gece saatlerinde 6°C’nin altına yaklaşan sıcaklıklar üşütmeye açık; katmanlı giyim önerilir.
