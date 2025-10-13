Ankara’da bugün hava nasıl? Ankara için saatlik ve ve 5 günlük tahmin (13–17 Ekim)

Başkentte gün içinde sıcaklıklar 15–19°C aralığında; geceleri ise 3–6°C’ye kadar geriliyor. Haftaya parçalı bulutlu bir başlangıç yapılırken hafta boyunca yağış beklenmeyen sakin bir hava öne çıkıyor.
ANKARA’DA BUGÜN SAATLİK TAHMİN (PAZARTESİ)
|Saat aralığı
|Beklenen hadise
|Sıcaklık (°C)
|09.00 – 12.00
|Parçalı bulutlu
|13
|12.00 – 15.00
|Parçalı bulutlu
|14
|15.00 – 18.00
|Parçalı bulutlu
|12
|18.00 – 21.00
|Parçalı bulutlu
|10
|21.00 – 24.00
|Parçalı bulutlu
|8
ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
|Tarih
|Hadise
|En düşük (°C)
|En yüksek (°C)
|13 Ekim Pazartesi
|Parçalı bulutlu
|3
|15
|14 Ekim Salı
|Parçalı bulutlu
|5
|17
|15 Ekim Çarşamba
|Parçalı bulutlu
|6
|18
|16 Ekim Perşembe
|Parçalı bulutlu
|6
|17
|17 Ekim Cuma
|Parçalı bulutlu
|6
|19
Not: Sabah ve gece saatlerinde 6°C’nin altına yaklaşan sıcaklıklar üşütmeye açık; katmanlı giyim önerilir.