Ankara’da bugün hava nasıl? Ankara için saatlik ve ve 5 günlük tahmin (13–17 Ekim)

Başkentte hava sıcaklıkları yeniden düşüyor! Ankara’da sabah saatlerinde soğuk, gün içinde ise ılıman bir hava etkili olacak. Peki, Ankara’da bugün hava nasıl, yağmur var mı, hafta boyunca sıcaklıklar nasıl seyredecek? Detaylar haberimizde

BirBilgi 13.10.2025 10:32 Giriş: 13.10.2025 10:32

Güncelleme: 13.10.2025 10:33 Kaynak: Haber Merkezi

Foto: Depophotos