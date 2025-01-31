Ankara’da ‘cami yapacağız’ inadı

Mahkeme kararlarına ve yurttaşların "Anıtkabir’in siluetini bozacak" diye itiraz etmesine rağmen Ankara Beşevler’de üniversite kampus alanına cami inşa edilecek.

Ankara Beşevler’de bulunan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, 2016 yılında “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Hacettepe Devlet Konservatuvarı’yla bitişik olan ve “eğitim bölgesi” olarak adlandırılan alan, daha önce AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Melih Gökçek ve Mustafa Tuna dönemlerinde iki kez “ibadet alanına” dönüştürülmek üzere planlandı ancak itirazlar sonucu, mahkeme “Beşevler Meydanı’na cami yapılması eğitim içeriğini zedeler” gerekçesiyle projeyi durdurdu.

MANSUR YAVAŞ DA ISRAR ETTİ

Aynı proje, Mansur Yavaş tarafından devam ettirildi. Plan değişikliği teklifi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’ne Haziran 2023’te tekrar geldi ve meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edildi. Karar, Temmuz ayında askıya çıktı. Meslek odaları ve bölgede yaşayanlar karara tepki gösterdi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü'nün imar değişikliğine karşı açtığı davada Ankara Büyükşehir Belediyesi haksız bulundu. Mahkeme heyeti şehircilik ilkelerine, kamu yararına, mevzuata ve hukuka aykırı olduğunu belirttiği imar planının iptaline karar verdi.

DEVREYE BAKANLIK GİRDİ

Bu sefer de devreye AKP’li Murat Kurum yönetimindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı girdi. Hazine’ye ait arazi için yeni bir imar planı hazırlayan bakanlık, 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’nda, “Üniversite kampus alanı” olduğu belirtilen alana cami yapılmasının önünü açtı.

FAKÜLTELER İÇİN İHTİYAÇMIŞ!

Bakanlık, planın gerekçesini “Daha önceden ibadet alanı olarak planlanmış alanın aynı zamanda üniversite fakültelerine de hizmet vermesi amacıyla plan değişikliği yapılma ihtiyacı oluşmuştur” diye açıkladı. Plan değişikliği ile 34 bin metrekarelik alanın 13 bin 600 metrekarelik kısmı cami alanı, geri kalan kısmı ise fakülte ve park alanı olarak belirlendi.