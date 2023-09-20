Ankara’da çarpışan iki araç hurdaya döndü: 2 ölü, 6 yaralı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkiinde Samsun Yolu üzerinde meydana geldi. Kırıkkale istikametinde ilerleyen 06 ETR 08 plakalı Tofaş marka araç ile başka bir otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İki aracın hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.