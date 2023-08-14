Ankara’da çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Ankara’da karşıdan karşıya geçen yayaya çarparak ölümüne sebep olan sürücü, polisin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün karşıdan karşıya geçmekte olan Turan Ulaş Şahin’e çarparak ölümüne sebep olan araç sürücüsü B.G., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Kaza yerinde FR ibareli logo ve kırık vaziyette Seat logosuna ait olduğu tahmin edilen S harfi bulan emniyet güçleri, olayı aydınlatmak üzere KGYS kameralarından aracın izini sürdü. Kazaya karışan aracın plakasını tespit eden ekipler, ruhsat sahibi B.G.’nin kazaya sebep olduğunu belirledi. Annesinin ikametine yapılan baskında yakalanan B.G.’nin ilk ifadesinde kaza esnasında paniklediği için kaçtığını söylediği öğrenildi. B.G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gerekli işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.