Ankara’da çıkan yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi
Kaynak: İHA
Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, saat 07.45 sıralarında Keçiören ilçesi Bölük Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 1. katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen itfaiye erleri yangına müdahale etti.
Müdahale sırasında 2 itfaiye eri dumandan etkilenirken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.