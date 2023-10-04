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Ankara’da çıkan yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi

Ajans Haberleri
  • 04.10.2023 12:06
  • Giriş: 04.10.2023 12:06
  • Güncelleme: 04.10.2023 12:09
Kaynak: İHA
Ankara’da çıkan yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, saat 07.45 sıralarında Keçiören ilçesi Bölük Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 1. katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen itfaiye erleri yangına müdahale etti.

Müdahale sırasında 2 itfaiye eri dumandan etkilenirken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

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